Фінансові новини
- |
- 15.08.23
- |
- 13:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
До «Нафтогазу» приєднали чергові облгази Фірташа
13:03 15.08.2023 |
Під державне управління Групи Нафтогаз перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.
Про це повідомляє компанія "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.
"Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети - забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.
"Газмережі" обіцяють, що робота АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз" відтепер грунтуватиметься на трьох фундаментальних стандартах.
Перший: раціоналізація технічної сфери. Це гарантія стабільного газопостачання в усіх сферах - від побутової до критичної.
Друге: фінансова дисципліна. Це побудова надійних договірних відносин з партнерами та відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем.
Третє: прозора комунікація. Це створення максимального комфорту для клієнтів і забезпечення варіативного сервісу.
Наразі вони впроваджуються на підприємствах, інтегрованих в "Нафтогаз" раніше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сполучені Штати Америки виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
|В Україні оголосили збір коштів на 10 тисяч дронів-камікадзе
|WSJ: Захід починає готуватися до нового контрнаступу ЗСУ – у 2024 році
|Співвласники Rozetka і «Нової пошти» констатують погіршення ставлення влади до бізнесу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До «Нафтогазу» приєднали чергові облгази Фірташа
|Борються зі спекулянтами. OLX заблокувала оголошення про продаж квитків «Укрзалізниці»
|Перша дочірня компанія «Укрзалізниці» у Європі розпочала роботу
|НБУ дозволив «Укрпошті» перекази пенсій за кордон
|Укренерго заборгувало «Гарантованому покупцю» 25 мільярдів
|«Укргідроенерго» не має можливостей для накопичення достатніх обсягів води до зими
|КРАІЛ видала нові гральні ліцензії «Фавбет», «ГГБет», «Хвиля 4444», «Шаркскод» та «Айфар Груп»
Бізнес
|Пентагон оголосив конкурс на найкращий штучний інтелект, щоб отримати допомогу в забезпеченні безпеки комп'ютерних систем
|Стартував перший туристичний політ в космос Virgin Galactic. На борту мама з донькою та перший олімпієць
|Google запускає бета-версію електронного підпису для Google Docs і Google Drive
|Apple здобула тимчасову перемогу над Epic Games у Верховному суді — правила App Store та комісія 30% поки без змін
|Єврокомісар із внутрішнього ринку повідомив про інвестиції в 100 млрд євро у виробництво напівпровідників
|Opel представив концепт Experimental зі складаним кермом
|та Universal Music задумали ліцензувати голоси музикантів для «легалізації» пісень, створених штучним інтелектом