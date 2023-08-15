До «Нафтогазу» приєднали чергові облгази Фірташа





Під державне управління Групи Нафтогаз перевели АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє компанія "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.

"Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети - забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи", - йдеться в повідомленні.

"Газмережі" обіцяють, що робота АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Хмельницькгаз" і АТ "Миколаївгаз" відтепер грунтуватиметься на трьох фундаментальних стандартах.

Перший: раціоналізація технічної сфери. Це гарантія стабільного газопостачання в усіх сферах - від побутової до критичної.

Друге: фінансова дисципліна. Це побудова надійних договірних відносин з партнерами та відповідальність перед країною за експлуатацію державних газорозподільних систем.

Третє: прозора комунікація. Це створення максимального комфорту для клієнтів і забезпечення варіативного сервісу.

Наразі вони впроваджуються на підприємствах, інтегрованих в "Нафтогаз" раніше.