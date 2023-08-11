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Борються зі спекулянтами. OLX заблокувала оголошення про продаж квитків «Укрзалізниці»
22:33 11.08.2023 |
Компанія "Укрзалізниця" домовилась щодо блокування оголошень про продаж квитків на потяг на сайті OLX.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написала компанія "Укрзалізниця".
Як розповіли у відомстві, це один зі способів протидіяти спекулянтам і шахраям. Через те, що більшість оголошень про продаж квитків у OLX розмістили шахраї - купивши квитки, людина отримувала підроблений квиток, а в деяких ситуаціях не отримувала нічого.
За словами представника OLX, наразі на сайті вже було заблоковано понад 20 оголошень про продаж залізничних квитків. Окрім цього було розроблено алгоритм, який не дозволятиме публікувати такі оголошення в майбутньому.
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