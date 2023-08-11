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АНАЛІТИКА

Перша дочірня компанія «Укрзалізниці» у Європі розпочала роботу

16:21 11.08.2023 |

Новини компаній

 

Польська дочірня компанія АТ "Укрзалізниця" - Ukrainian Railways Cargo Poland - розпочала свою роботу.

Про це оголосили під час засідання Експортного офісу при "Укрзалізниці", передає галузеве видання Rail.insider.

"Мета створення цього підприємства саме в ЄС - передусім координація роботи наших вантажовласників з іноземними залізницями, вирішення їхніх проблемних питань. Також розробка, впровадження нових продуктів, які ми пропонуємо надавати ринку, а саме: комплексні послуги з перевезення вантажів door to door до Європейського союзу і зворотно", - розповіли представники "Укрзалізниці" про першочергові завдання компанії.

Також польська "дочка" української компанії оперуватиме вагонами колії габариту 1435 мм. Наразі "Укрзалізниця" має невелику кількість цистерн 1435 мм, які використовують на румунській залізниці. Надалі планується збільшити парк вагонів європейського стандарту, закупивши фітингові платформи, якими оперуватимуть на території Євросоюзу.

Як повідомлялося, у червні "Укрзалізниця" зареєструвала у Польщі товариство з обмеженою відповідальністю "Ukrainian Railways Cargo Poland".


За матеріалами: БізнесЦензор
 

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