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«Укргідроенерго» не має можливостей для накопичення достатніх обсягів води до зими
16:29 10.08.2023 |
"Укргідроенерго" накопичує недостатні обсяги води на зиму через високе виробниче навантаження з вироблення електроенергії.
Про це заявив заступник генерального директора з комерційної діяльності компанії Богдан Сухецький під час дискусії щодо підготовки до осінньо-зимового сезону 2023-24 років, організованої Energy Club у четвер, передає "Інтерфакс-Україна".
"Вода - це для нас паливо... Як ми робили раніше? Ми накопичували воду і коли ми входили на початок осіннього періоду, ми видавали доволі суттєву допомогу енергосистемі, доки розгойдувалася теплова генерація і доки була така необхідність. Але зараз ми виливаємо досить багато води", - зазначив він.
За словами Сухецького, "Укргідроенерго" наразі працює на межі своїх ресурсних можливостей щодо води.
"Не буду озвучувати конкретних цифр, але НЕК "Укренерго" використовує плюс 20%, 30%, 40% графіка, які ми надаємо. І це не дає нам змоги зманеврувати і залишити собі якийсь запас для того, щоб потім ми вийшли на підтримку енергосистеми", - сказав заступник голови ПрАТ.
Крім того, як він пояснив, свою негативну роль у роботу гідроелектростанцій Дніпровського каскаду вніс підрив Каховської ГЕС.
"Не потрібно забувати, що ситуація з Каховським водосховищем теж розбалансувала повністю систему наших каскадів, тому що все було відрегульовано під роботу водосховищ від Київського водосховища і до самого низу по Дніпру", - наголосив Сухецький.
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