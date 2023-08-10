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АНАЛІТИКА

КРАІЛ видала нові гральні ліцензії «Фавбет», «ГГБет», «Хвиля 4444», «Шаркскод» та «Айфар Груп»

 

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ) на першому після піврічної перерви засіданні 8 серпня ухвалила 10 рішень щодо видачі різноманітних ліцензій на роботу на ринку, значна частина з яких компаніям бренда "Фавбет" і новому учаснику ринку "ГГБет", який працюватиме в Україні під міжнародним брендом GG.BET.

"На ринку азартних ігор з'явився новий учасник, якому за умови внесення плати за перший рік дії відповідних ліцензій у порядку та строки, визначені законом, буде видано одразу дві ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор - казино в мережі Інтернет та букмекерської діяльності", - зазначив регулятор на своєму сайті.

Зі свого боку створене в лютому цього року ТОВ "ГГБЕТ" повідомило, що придбало права на використання в Україні кіберспортивного букмекерського бренду GG.BET, представленого у Великій Британії, Європі, Південній Америці та Азії. Зазначається, що GG.BET - має українське коріння, відомий своїми партнерствами з одними з найбільших у світі турнірів із CS:GO та Dota 2, а також є спонсором клубів NAVI та Team Vitality.

"Україна має великий потенціал для розвитку беттінгового ринку, тому для бренду GG.BET отримання ліцензій є очікуваним і виваженим рішенням. Український кіберспорт вирізняється розвиненою фанатською базою та власною історією турнірів і гучних перемог", - прокоментували в пресслужбі компанії. У повідомленні також йдеться, що до лінійки пропозицій увійдуть і ставки на класичний спорт.

Згідно з даними Opendatabot, статутний капітал ТОВ "ГГБЕТ" становить 30,47 млн грн, його засновником виступає ТОВ "ГГБЕТ Холдинг", яке, своєю чергою, належить створеній наприкінці листопада минулого року кіпрській Terasida Ltd. Бенефіціаром компанії з середини липня став Петро Козирєв замість Костянтина Аргіро.

КРАІЛ також повідомила, що видала ТОВ "Букмекерська компанія "Фавбет" ліцензію на букмекерський пункт у готелі Mercure Kyiv Congress, що стало прецедентом, запровадило новий вид послуг на ринку азартних ігор і "слугуватиме прикладом для інших учасників ринку і потенційних інвесторів".

Крім того, ТОВ "Фавбет гейм слотс" отримала три ліцензії на гральні автомати в готелях "IBIS Київ з/д вокзал", "Тиса" і Siesta на Петропавлівській і Софіївській Борщагівці відповідно.

Подібні ліцензії також у столичних готелях отримали ТОВ "Волна 4444" ("Братислава") і ТОВ "Айфар Груп" ("Дніпро"). Водночас "Айфар Груп" одночасно було позбавлено ліцензії на окремі гральні автомати через несплату коштів, а одна його заявка була залишена без задоволення.

ТОВ "Фавбет ТЕК" і ТОВ "Шаркскод" отримали ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.

Регулятор нагадав, що ліцензії видаються після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік їхньої дії, а також повідомив, що на наступному засіданні також буде розглянуто першу заяву про отримання інвестиційної ліцензії.

"Наведене свідчить про інвестиційну привабливість України навіть у нинішніх умовах воєнного стану", - зазначила КРАІЛ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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