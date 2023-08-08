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Skyassist хоче наростити виробництво українських безпілотників Sirko вартістю $3000 до 3000 одиниць на місяць
13:17 08.08.2023 |
Наприкінці липня Skyssist оголосила про запуск виробництва дронів Sirko. Як стало відомо, українська компанія готується втричі збільшити випуск БПЛА.
Sirko - український безпілотний літальний апарат, який використовується для коригування вогню, розвідки та спостереження. Він важить лише 1,3 кг і може переміщатися непомітно для радарів противника. Корпус дрона виготовлено з полімерних матеріалів. Розмах крил становить лише 90 см.
Для запуску безпілотника використовується катапульта. Літальний апарат може провести в повітрі понад 90 хвилин і має дальність дії понад 100 км. Для цього передбачено акумулятор ємністю 12,6 А*год. Максимальна швидкість становить 34 м/с, а крейсерська - 21 м/с. Дальність передачі відеопотоку досягає 25 км.
Для виробництва Sirko компанія імпортує компоненти з Китаю, Канади, Ізраїлю та Тайваню. Раніше Ігор Криничко, голова наглядової ради Skyassist, заявив про виробництво 800-1000 дронів на місяць. Проте компанія вже підготувала ще дві виробничі лінії та готується до їхнього запуску. Це дасть змогу щомісяця випускати до 3000 безпілотників Sirko.
Вартість одного дрона становить $3000. Комплект з обладнанням (антена відеозв'язку та антена телеметрії) та аксесуарами (сумка, акумулятор, кабель, запасні гвинти, адаптер живлення) коштує $4000. Також компанія пропонує комплекси, що складаються з двох і трьох БПЛА за $6500 і $9250 відповідно.
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