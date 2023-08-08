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«Енергоатому» до зими залишилося відремонтувати чотири з дев'яти енергоблоків АЕС - голова компанії
10:30 08.08.2023 |
НЕК "Енергоатом" залишилося відремонтувати до початку осінньо-зимового періоду чотири з дев'яти енергоблоків АЕС, які перебувають на підконтрольній Україні території, один із яких планують вивести з ремонту вже наприкінці серпня, повідомив президент компанії Петро Котін.
"Усі енергоблоки пройшли стадію підготовки до ремонтів, п'ять енергоблоків відремонтовано, і нещодавно п'ятий повернуто в енергосистему, тож наразі в нас чотири енергоблоки в ремонті, наприкінці місяця виводитимуть один із них, а решту - три енергоблоки поступово впродовж двох місяців буде введено в роботу", - сказав Котін журналістам у понеділок.
"Зараз немає блоків, які очікують ремонтів. Усі або відремонтовані, або ремонтуються", - резюмував він.
При цьому Котін зазначив, що "фінансово-економічна програма компанії, щодо ремонтів блоків, повністю збалансована".
Він підтвердив слова міністра енергетики Германа Галущенка, який днями заявив, що в листопаді-лютому 2023-2024 рр. дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7 880 МВт будуть завантажені на 100%.
"Ми забезпечуємо всі необхідні ремонти, перезавантаження блоків у період теплої погоди і до зими фактично все відремонтуємо, і всіма енергоблоками, які перебувають на контрольованій Україною території, входитимемо в зиму", - запевнив очільник "Енергоатома".
Як повідомлялося, на підконтрольній Україні території перебувають три АЕС - Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська, які загалом мають 9 енергоблоків загальною потужністю 7,8 ГВт. Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації російських агресорів з 4 березня 2022 р. і майже рік не виробляє е/е.
Міненерго 5 серпня повідомило, що НАЕК "Енергоатом" на 15 днів раніше запланованого терміну вивів із ремонту черговий атомний блок 1000 МВт однієї з АЕС. НЕК "Укренерго" у своєму оновленні в понеділок уточнило, що один із блоків було введено в роботу в п'ятницю, 4 серпня, а черговий блок АЕС пішов у ремонт у суботу, 5 серпня.
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