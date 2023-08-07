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АНАЛІТИКА

НБУ, крім планових інспекцій А-Банку і Банку 3/4 у 2023 році, проведе у них виїзні перевірки

 

Національний банк України (НБУ) запланував у третьому кварталі цього року виїзну перевірку з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства А-Банку, а в четвертому - Банку 3/4.

"План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ", - йдеться в повідомленні регулятора в понеділок.

Згідно з ним, із небанківських установ у третьому кварталі виїзну перевірку буде проведено в "Укрпошті" та ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", а в IV кварталі - у ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" та ТОВ "ФК "ЕВО".

"Відновлення здійснення Національним банком планових виїзних перевірок відбулося у зв'язку зі скасуванням на всій території України карантину", - уточнив НБУ, додавши, що скасував заборону на проведення в умовах воєнного стану планових виїзних перевірок із питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства постановою від 27 липня 2023 року.

Раніше, 3 серпня, НБУ повідомив, що в четвертому кварталі цього року відновить планові інспекції банків і розпочне їх із восьми банків, серед яких А-Банк і Банк 3/4.

"План інспекційних перевірок складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, зважаючи на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процес наглядової перевірки й оцінки)", - зазначив тоді регулятор.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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