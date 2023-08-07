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«Укроборонпром» піднявся в рейтингу оборонних компаній світу одразу на 24 позицій
16:50 07.08.2023 |
Державний концерн "Укроборонпром" (тепер - АТ "Українська оборонна промисловість") посів 65-те місце в рейтингу світових виробників зброї за доходами. Укроборонпром за рік піднявся на 24 позиції, свідчать дані DefenseNews.
"Цього року український Укроборонпром піднявся на 24 позиції до 65-го місця, тоді як Україна майже 18 місяців відбиває російське вторгнення", - сказано в публікації.
Торік дохід української компанії, яка працює виключно в оборонній сфері, зріс на 70% - до $1,25 млрд проти $754,75 млн у 2021 році.
У першій десятці рейтингу - шість компаній зі США (Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, Boeing, General Dynamics і L3Harris Technologies), три компанії з Китаю (Aviation Industry Corporation of China, China North Industries Group Corporation Limited і China South Industries Group Corporation) та одна - з Великої Британії (BAE Systems).
Трохи більше від половини зі ста компаній у списку є американськими. Тридцять одна компанія розташована в Європі.
У рейтингу цього року немає російських компаній. Вони не відповіли на запити укладачів переліку, а ті "не змогли знайти авторитетні джерела даних". Торік Росія в рейтингу була представлена виробником ракет Tactical Missiles Corporation, який посідав 36-те місце.
На початку 2021 року Укроборонпром уперше потрапив до списку найбільших оборонних компаній світу за рівнем прозорості. Концерну було надано оцінку прозорості та протидії корупції Е Low (низький) у списку найбільших оборонних компаній світу Defense Companies Index 2020 (DCI), складеному організацією Transparency International Defense&Security (TI-DS).
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