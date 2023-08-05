Кабмін передав землю під магістральними газопроводами Оператору ГТС

Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 4 серпня, ухвалив рішення про передачу земельних ділянок під об'єктами газотранспортної системи держкомпанії "Оператор ГТС України".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Вилучено з постійного користування у попереднього оператора газотранспортної системи - АТ "Укртрансгаз" земельні ділянки державної власності, на яких розташовані обʼєкти газотранспортної системи, передані державою в господарське відання ТОВ "Оператор газотранспортної системи України", та надано такі земельні ділянки ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" у постійне користування без зміни цільового призначення", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, у березні новим головою ТОВ "Оператор газотранспортної системи України" призначили Дмитра Липпу - колишнього топменеджера холдингу "Метінвест" Ріната Ахметова, де раніше працював і нинішній заступник Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма. При цьому Липпа звільнився зі своєї попередньої посади у "Метінвесті" ще до завершення конкурсу на посаду голови "Оператора ГТС".

Перед цим подала у відставку голова наглядової ради "МГУ" Уберта Беттонвіль, яка заявила про "некомпетентну та неприйнятну поведінку" деяких членів наглядової ради.

Нагадаємо, під час створення АТ "Магістральні газопроводи України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив "Оператора ГТС України", якому і було передано функції "Укртрансгазу" з управління ГТС. У свою чергу ОГТСУ було передано у власність МДУ.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати. Водночас українська влада затягнула вирішення цього питання.

У затвердженому у квітні 2023 року меморандум між Міжнародним валютним фондом та Україною стоїть завдання до кінця липня передати акції ОГТСУ від МГУ безпосередньо Міненерго з відповідною зміною статуту.