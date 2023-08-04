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АНАЛІТИКА

«Всі працюють». Дунайське пароплавство не зупинилось після удару РФ по головному офісу

 

Найбільший український перевізник на Дунаї компанія "Українське Дунайське пароплавство" вперше прокоментувала удар по Ізмаїлу, під час якого росіяни зруйнували її головний офіс. За словами гендиректора Дмитра Москаленка, Росії не вдалося зупинити роботу компанії.

"Ніхто з наших співробітників не постраждав. І це головне. Двері та вікна замінимо - втрачене життя не повернути. Ми передбачали такий сценарій. Розуміли, що так може бути. Що ми на війні. Готували бомбосховища і систему управління. Та ще багато іншого. Тому ситуація наразі повністю контрольована. Всі на місцях. Всі працюють", - написав він 4 серпня в Facebook.

Удар по Ізмаїлу стався 2 серпня.

Українське Дунайське пароплавство - одна з найбільших судноплавних компаній і в Україні, і в Придунайському регіоні. Вона працює на ділянці Дунаю протяжністю 2400 км - від гирла річки до порту Кельгайм, Німеччина. Флот УДП налічує 75 самохідних суден і 245 одиниць несамохідного флоту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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