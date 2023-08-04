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АРМА разірвала договір з «Нафтогазом» на управління АЗС Glusco
11:00 04.08.2023 |
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), оголосило про припинення договорів з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ("НОТ") на управління активами мережі АЗС Glusco, передає Енергореформа.
"Комісія з контролю ефективності управління активами АРМА дійшла висновку про неналежне управління ТОВ "НОТ" активами", - йдеться у повідомленні на сайті агентства 3 серпня.
З метою належного управління, забезпечення належного функціонування та недопущення переривання діяльності активів АРМА терміново повідомила Кабінет Міністрів України про необхідність визначення нового керуючого мережі Glusco.
Раніше "НОТ" повідомив, що під його управлінням відновлено роботу 81 АЗК та 1 нафтобази, які не працювали протягом 1,5 року, своєчасно виплачується заробітна плата працівникам.
З серпня 2022 року та до липня 2023 року сплачено 289 млн грн обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів.
Глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у ході засідання робочої групи у Верховній Раді 3 серпня зазначив, що група за період управління активами Glusco інвестувала у відновлення роботи мережі значні кошти, погасила її борги, а також на прохання АРМА заплатила їм "за якусь частину майбутніх прибутків, оскільки про них ще не йдеться".
Як повідомляла Енергореформа, наприкінці липня нещодавно призначена керівником АРМА Олена Дума повідомила, що Національне агентство проведе перевірки ефективності управління найбільшими активами, і вже розпочато перевірку ефективності управління НАК "Нафтогаз України" мережею АЗК Glusco, яка триватиме до 31 липня.
За її словами, АРМА отримала інформацію про неналежне виконання управителем умов договору, зокрема про подання недостовірних даних щодо витрат та доходів від управлінської діяльності.
"Керуючий вже більше року користується активами Glusco, а це фактично 89 автозаправних комплексів, вісім земельних ділянок, дві нафтобази та корпоративні права 35 компаній. При цьому за весь час до державного бюджету перераховано лише 1,151 млн грн, що викликає цілком обґрунтовані питання ефективності керування", - сказала вона.
Кабінет міністрів України у травні 2022 року погодив пропозицію АРМА про передачу в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активівкомпанії Glusco (до 2018 року - мережу НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,
Керуючим активом було визначено ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдінг", з яким АРМА надалі уклало терміновий договір управління.
У на 100% дочірньої компанії "Нафтогазу" "Укргазвидобування" є мережа з 21 заправки U.GO в Харкові та Харківській області.
З 2022 року право на використання бренду має також "Нафтогаз Ойл Трейдінг", у планах якого розширення мережі в інших регіонах.
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