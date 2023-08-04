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Нацбанк іде з перевіркою до 8 банків: відновлено планові інспекції
09:50 04.08.2023 |
Правління Національного банку України вирішило відновити інспекційні перевірки банків, які було зупинено з березня 2020 року у зв'язку з COVID-19, і затвердило план їх проведення на IV квартал 2023 року.
Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.
Нацбанк назвав перші 8 банків, які будуть проінспектовані.
Так, у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки, зокрема, в А-Банку, Банку ¾, ТАСкомбанку і МТБ Банку.
До їх числа також увійшли банки ЄПБ, "Глобус", Скай Банк і Банк Фамільний.
"План інспекційних перевірок складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, з огляду на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процес наглядової перевірки та оцінки)", - зазначив регулятор.
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