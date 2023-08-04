Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк іде з перевіркою до 8 банків: відновлено планові інспекції

 

Правління Національного банку України вирішило відновити інспекційні перевірки банків, які було зупинено з березня 2020 року у зв'язку з COVID-19, і затвердило план їх проведення на IV квартал 2023 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті НБУ.

Нацбанк назвав перші 8 банків, які будуть проінспектовані.

Так, у IV кварталі 2023 року буде проведено планові інспекційні перевірки, зокрема, в А-Банку, Банку ¾, ТАСкомбанку і МТБ Банку.

До їх числа також увійшли банки ЄПБ, "Глобус", Скай Банк і Банк Фамільний.

"План інспекційних перевірок складено з урахуванням ризик-орієнтованого підходу, з огляду на специфіку та складність операцій банку, рівень ризиків його діяльності та визначеної загальної оцінки SREP (Supervisory Review and Evaluation Process - процес наглядової перевірки та оцінки)", - зазначив регулятор.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9914
  0,1536
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9057  0,02 0,05 37,5679  0,05 0,13
EUR 40,5968  0,01 0,03 41,5161  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес