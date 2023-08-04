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АНАЛІТИКА

«Укренерго» готує тендер на закупівлю техніки та обладнання в рамках гранту СБ на $240 млн – голова правління

 

НЕК "Укренерго" в рамках гранту на $240 млн за угодою зі Світовим банком готує тендер на закупівлю обладнання та спецтехніки для ліквідації завданих російськими військами пошкоджень енергосистемі, передає Енергореформа.

Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми підписали угоду і перебуваємо на етапі підготовки відповідного тендера на обладнання і спецтехніку для "Укренерго" в рамках цього гранту", - сказав він на прес-конференції в Медіа-центрі Одеси 3 серпня.

Як повідомляла Енергореформа, 18 липня НЕК "Укренерго", Міністерство енергетики та Міністерство фінансів підписали зі Світовим банком дві угоди про виділення компанії грантової допомоги обсягом $240 млн для підвищення надійності енергосистеми.

Перша угода передбачає надання "Укренерго" грантових коштів уряду Німеччини, які будуть спрямовані на закупівлю та встановлення STATCOM - спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу енергосистеми.

Іншим документом визначено передачу НЕК допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, пошкодженого ударами російських ракет та дронів.
 

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