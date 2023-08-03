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Visa та ПриватБанк представили програму цифрової автентифікації платежів у е-торгівлі
14:42 03.08.2023 |
Світовий лідер у галузі цифрових платежів Visa та державний ПриватБанк презентували програму цифрової автентифікації Digital Authentication Framework (DAF). Програму DAF розроблено для того, щоб транзакції електронної комерції відбувалися так само ефективно, як платежі у фізичних торгових точках, що обробляються згідно з міжнародним стандартом операцій із банківськими картками EMV, інформує пресслужба банку.
Як зазначають у ПриватБанку, Україна стала першою країною у світі, де запущено новаторську програму.
"Ця подія знаменує переломний момент для електронної комерції та платіжного ринку країни загалом. Перша в історії пряма транзакція DAF 3DS відбулася в Україні 26 травня 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Digital Authentication Framework - це оновлення програми Visa Secure, яка заснована на технології 3-D Secure (3DS) і вимагає проходження багатоетапної перевірки для автентифікації клієнта банком-емітентом, перш ніж транзакція електронної комерції (без наявної картки) може бути схвалена з упевненістю. Однак із DAF активна автентифікація потрібна лише для першої транзакції, наступні ж транзакції схвалюються автоматично. Завдяки цьому споживачі відчувають менше незручностей, зменшується кількість замовлень, що залишаються неоформленими в кошику, і продавці отримують вищий рівень конверсії.
"Частка електронної комерції зростає в усьому світі, і в Україні також, але онлайн-шахраї також стають дедалі вигадливішими, - зазначила Віра Платонова, старша віцепрезидентка та директорка регіонального розвитку Visa в 17 країнах. - Пишаюся, що саме Україна, один із регіональних лідерів у галузі цифрової трансформації, стала першою країною у світі, де ми запустили це рішення, пропонуючи найсуворіші стандарти безпеки власник карток Visa. Тепер безготівкове майбутнє країни ще на крок ближче".
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