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«Нафтогаз» очікує завершення процесу реструктуризації євробондів наприкінці вересня
14:18 03.08.2023 |
НАК "Нафтогаз України" очікує завершення процесу реструктуризації євробондів наприкінці вересня цього року, повідомив глава компанії Олексій Чернишов.
"Це (завершення процесу реструктуризації - ІФ-У) формально займе ще період часу до кінця вересня", - сказав він під час засідання робочої групи з моніторингу виконання закону "Про ринок природного газу" в четвер.
За його словами, після завершення процесу компанія отримає можливість залучати фінансові ресурси на міжнародних ринках капіталу для реалізації інвестиційних проєктів групи.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів згідно з розпорядженням №554-р від 24 червня 2023 року погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу".
"Нафтогаз" 28 липня 2023 року отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року. У разі облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів "за" - 100%, облігацій-2026 - відповідно 91,33% і 99,72%.
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