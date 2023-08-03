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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» очікує завершення процесу реструктуризації євробондів наприкінці вересня

 

НАК "Нафтогаз України" очікує завершення процесу реструктуризації євробондів наприкінці вересня цього року, повідомив глава компанії Олексій Чернишов.

"Це (завершення процесу реструктуризації - ІФ-У) формально займе ще період часу до кінця вересня", - сказав він під час засідання робочої групи з моніторингу виконання закону "Про ринок природного газу" в четвер.

За його словами, після завершення процесу компанія отримає можливість залучати фінансові ресурси на міжнародних ринках капіталу для реалізації інвестиційних проєктів групи.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів згідно з розпорядженням №554-р від 24 червня 2023 року погодив умови реструктуризації єврооблігацій "Нафтогазу".

"Нафтогаз" 28 липня 2023 року отримав згоду інвесторів на реструктуризацію євробондів із термінами погашення в липні 2022 року і в листопаді 2026 року. У разі облігацій-2022 кворум на зборах становив 87,72%, кількість голосів "за" - 100%, облігацій-2026 - відповідно 91,33% і 99,72%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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