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Кабмін передав Вінницький авіазавод в управління «Мотор-Січі»
17:54 01.08.2023 |
Кабінет міністрів України передав акції "Вінницького авіаційного заводу" в управління ПАТ "Мотор Січ".
Відповідне рішення прийнято урядом на засіданні 1 серпня 2023 року на пропозицію Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), як виняток, передбачений законодавством.
Наразі акції Вінницького авіаційного заводу за рішенням суду перебувають в управлінні АРМА. У свою чергу ПАТ "Мотор Січ" за рішенням військових органів було відчужено на користь держави в листопаді 2022 року. Нині "Мотор Січ" управляється Міністерством оборони України.
Як пояснив заступник міністра економіки Олексій Соболев, "Вінницький авіазавод" історично тісно співпрацює з "Мотор-Січчю", виконуючи капітальні ремонти та модернізацію двигунів для гвинтокрилів. У свою чергу відчужене державою ПАТ "Мотор Січ" виконує важливі завдання з посилення обороноздатності країни.
Нагадаємо, закон "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачає, що у виняткових випадках активи, на які накладено арешт, можуть бути передані в управління підприємств галузі, які належать державі. Наприклад, такий виняток може застосовуватися, якщо існує ризик переривання роботи підприємства ОПК чи авіабудівної галузі.
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