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Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки
13:53 01.08.2023 |
Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", - йдеться в повідомленні.
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні операції:
* оплата в магазинах по POS-терміналу;
* зняття готівки в банкоматах;
* операції в Приват24;
* поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
У Приватбанк додали, що для оплат в інтернеті треба створити Digital-картку в Приват24 і переказати на неї кошти.
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