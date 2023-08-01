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АНАЛІТИКА

Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки

 

Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", - йдеться в повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні операції:

* оплата в магазинах по POS-терміналу;
* зняття готівки в банкоматах;
* операції в Приват24;
* поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

У Приватбанк додали, що для оплат в інтернеті треба створити Digital-картку в Приват24 і переказати на неї кошти.
За матеріалами: Економічна правда
 

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