Приватбанк автоматично продовжив термін дії карток ще на 2 роки

Державний Приватбанк з 1 серпня продовжив період використання всіх карток на 2 роки.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

"Клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці", - йдеться в повідомленні.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні операції:

* оплата в магазинах по POS-терміналу;

* зняття готівки в банкоматах;

* операції в Приват24;

* поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

У Приватбанк додали, що для оплат в інтернеті треба створити Digital-картку в Приват24 і переказати на неї кошти.