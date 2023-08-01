Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Кернел» Веревського купив збанкрутілий Іллічівський олійножировий комбінат

 

Компанія "Полтава-Зерно", яку контролює бізнесмен Андрій Веревський, наприкінці минулого тижня придбала на аукціоні Іллічівський олійножировий комбінат, який два роки тому визнали банкрутом. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.

Підприємство перебувало в іпотеці Дельта Банку, але у червні 2019 року фінансова компанія "Скай" (кінцевий бенефіціар - Веревський) викупило кредит у межах резонансного аукціону. Тоді компанія Веревського придбала пул кредитів Дельта Банку на 4,85 млрд грн з дисконтом 96% - всього за 182,5 млн грн.

На початку 2023 року, після тривалих судових розглядів, Господарський суд Одеської області погодився визнати ФК "Скай" кредитором у справі про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з кредиторськими вимогами 1,66 млрд грн.

За кілька місяців після того ліквідатор виставив підприємство на аукціон.

Його оцінили у 690 млн грн, компанія Веревського запропонувала за нього 697 млн грн - на 7 млн грн більше.

Новий власник отримає земельну ділянку в Чорноморську площею 8,58 га, де розташований комбінат, комплекс будівель та споруд, а також транспорт, цистерни, резервуари, виробничі лінії, мікроавтобус та інше майно.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,1340
  0,1902
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8630  0,15 0,41 37,5276  0,20 0,53
EUR 40,7833  0,16 0,40 41,6955  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес