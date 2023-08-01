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«Кернел» Веревського купив збанкрутілий Іллічівський олійножировий комбінат
12:59 01.08.2023 |
Компанія "Полтава-Зерно", яку контролює бізнесмен Андрій Веревський, наприкінці минулого тижня придбала на аукціоні Іллічівський олійножировий комбінат, який два роки тому визнали банкрутом. Про це повідомляється в системі Prozorro.Продажі.
Підприємство перебувало в іпотеці Дельта Банку, але у червні 2019 року фінансова компанія "Скай" (кінцевий бенефіціар - Веревський) викупило кредит у межах резонансного аукціону. Тоді компанія Веревського придбала пул кредитів Дельта Банку на 4,85 млрд грн з дисконтом 96% - всього за 182,5 млн грн.
На початку 2023 року, після тривалих судових розглядів, Господарський суд Одеської області погодився визнати ФК "Скай" кредитором у справі про банкрутство ПАТ "Іллічівський олійножировий комбінат" з кредиторськими вимогами 1,66 млрд грн.
За кілька місяців після того ліквідатор виставив підприємство на аукціон.
Його оцінили у 690 млн грн, компанія Веревського запропонувала за нього 697 млн грн - на 7 млн грн більше.
Новий власник отримає земельну ділянку в Чорноморську площею 8,58 га, де розташований комбінат, комплекс будівель та споруд, а також транспорт, цистерни, резервуари, виробничі лінії, мікроавтобус та інше майно.
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