Укрзалізниця надаватиме послугу перевезення вантажів транзитом по території Молдови

Філія «Центр транспортної логістики» АТ «Укрзалізниця» уклала договір з молдовським залізничним оператором Calea Ferată din Moldova (CFM), завдяки якому зможе надавати комплекс послуг з організації перевезень вантажів транзитом по території Молдови в усіх сполученнях.

Про це повідомляє пресслужба УЗ, передає Укрінформ.

«Перемовини з колегами з Молдови завершились успішно, і новим договором ми зафіксували домовленість про надання нашою компанією повного комплексу послуг транзитних перевезень вантажів через Молдову. Відтепер вантажовідправник отримає послугу «єдиного вікна» і йому не потрібно буде укладати окремі договори на оренду вагонів, експедирування, шукати контрагента, ми надаватимемо комплексний сервіс перевезення по території як України, так і Молдови», - наголосив член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

За його словами, це дозволить підсилити експортні можливості України та наростити обсяг перевезень стратегічно важливих експортних вантажів.

У транспортному відомстві зауважили, що для отримання вищезазначених послуг вантажовідправникам необхідно укласти договір про надання транспортно-експедиторських послуг. Умови виконання обсягів та можливі знижки обумовлюватимуться в протоколі погодження договірної ціни між замовником послуги та філією «ЦТЛ».

Як повідомлялося, Укрзалізниця запропонувала вантажовласникам нову послугу перевезення контейнерів інтермодальними маршрутними поїздами до польського морського порту Гданськ з чотирьох українських міст: Києва, Одеси, Дніпра та Вінниці.