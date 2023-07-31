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АНАЛІТИКА

КБ «Луч» та Best Grup показали спільний бойовий модуль

КБ «Луч» та Best Grup показали спільний бойовий модуль

 

Турецький виробник бойових модулів Best Grup завершує інтеграцію приладу наведення та ракет РК-3 виробництва українського КБ "Луч" на бойовому модулі Koralp 12,7 мм.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Переговори щодо співпраці між компаніями розпочалися ще у 2021 році на виставці IDEF-2021 у місті Стамбул.

Український "Луч" не зупинило повномасштабне вторгнення Росії: компанія продовжила роботи з інтеграції власного озброєння на турецький виріб.

КБ «Луч» та Best Grup показали спільний бойовий модуль

 Бойовий модуль Koralp від Best Grup на виставці IDEF-2019

На IDEF-2023 турецька компанія Best Grup представила модифікацію модулю Koralp 12.7 Dual UKSS.

Модифікація дозволяє використовувати ракети РК-3К (кумулятивні) та РК-3ОФ (осколково-фугасні) протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

«Незабаром наші підприємства планують завершити випробування і сподіваємося, що вогнева міць таких бойових модулів наблизить нашу Перемогу», - повідомили в КБ "Луч".

Модуль Koralp може оснащуватися кулеметами калібрів НАТО 12,7х99-мм або ж радянським 12,7х108-мм.

Ракети РК-3К та РК-3ОФ забезпечують ураження важкоброньованої техніки на дальності до 2,5 кілометрів.

КБ «Луч» та Best Grup показали спільний бойовий модуль

 Модуль ASELSAN з ракетами РК-3

КБ "Луч" інтегрує своє протитанкове озброєння на бойові модулі турецького виробництва не вперше.

Компанії ASELSAN та КБ "Луч" раніше презентували бойовий модуль Serdar, що розроблявся на замовлення Катару.

"Мілітарний" повідомляв, що турецько-український БМ Serdar отримав замовлення на 38 млн доларів.
За матеріалами: Мілітарний
 

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