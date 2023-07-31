КБ «Луч» та Best Grup показали спільний бойовий модуль

Турецький виробник бойових модулів Best Grup завершує інтеграцію приладу наведення та ракет РК-3 виробництва українського КБ "Луч" на бойовому модулі Koralp 12,7 мм.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Переговори щодо співпраці між компаніями розпочалися ще у 2021 році на виставці IDEF-2021 у місті Стамбул.

Український "Луч" не зупинило повномасштабне вторгнення Росії: компанія продовжила роботи з інтеграції власного озброєння на турецький виріб.

Бойовий модуль Koralp від Best Grup на виставці IDEF-2019

На IDEF-2023 турецька компанія Best Grup представила модифікацію модулю Koralp 12.7 Dual UKSS.

Модифікація дозволяє використовувати ракети РК-3К (кумулятивні) та РК-3ОФ (осколково-фугасні) протитанкового ракетного комплексу "Корсар".

«Незабаром наші підприємства планують завершити випробування і сподіваємося, що вогнева міць таких бойових модулів наблизить нашу Перемогу», - повідомили в КБ "Луч".

Модуль Koralp може оснащуватися кулеметами калібрів НАТО 12,7х99-мм або ж радянським 12,7х108-мм.

Ракети РК-3К та РК-3ОФ забезпечують ураження важкоброньованої техніки на дальності до 2,5 кілометрів.

Модуль ASELSAN з ракетами РК-3

КБ "Луч" інтегрує своє протитанкове озброєння на бойові модулі турецького виробництва не вперше.

Компанії ASELSAN та КБ "Луч" раніше презентували бойовий модуль Serdar, що розроблявся на замовлення Катару.

"Мілітарний" повідомляв, що турецько-український БМ Serdar отримав замовлення на 38 млн доларів.