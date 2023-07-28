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АНАЛІТИКА

«Нафтогаз» працює над збільшенням видобутку газу шляхом співпраці з компаніями з США, - Чернишов

 

Група "Нафтогаз" налагоджує співпрацю з енергетичними компаніями США, аби суттєво збільшити внутрішній видобуток газу в Україні завдяки сучасним технологіям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова під час зустрічі з головою енергетичного комітету Сенату США Джо Менчин.

"Вдячний Джо Менчину за ініціативу просувати групу "Нафтогаз" як важливого гравця європейського енергетичного ринку та пропозицію налагодити щільніший діалог із американським енергетичним бізнесом", - повідомив Олексій Чернишов.

Крім того, сторони обговорили кроки, які необхідні для стягнення компенсації з росії за захоплення активів у Криму.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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