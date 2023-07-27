Антимонопольний комітет оштрафував Socar на 2 мільйони

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Сокар Енерджі Україна" на 2,03 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідне рішення ухвалили 26 липня, передає пресслужба АМКУ.

Зазначається, що компанію оштрафували на 2 035 463 грн за неподання інформації Антимонопольному комітету України на вимогу заступника голови АМКУ - державного уповноваженого у встановлений ним строк.

Також оштрафовано ТОВ "Газовик+" на 179 020 грн за вчинення двох порушень законодавства про захист економічної конкуренції (по 89 510 гривень за кожне). Обидва порушення датовано 2022 роком - серпнем і жовтнем місяцями.

Крім того, АМКУ наклав 13,6 тис. грн штрафу на ПАТ "Укрнафта" - за подання інформації в неповному обсязі, яке зафіксовано у травні 2021 року.