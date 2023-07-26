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Мережа секс-шопів No Taboo ухилялася від сплати податків у понад $230 000 на місяць – ДПС
12:01 26.07.2023 |
Державна податкова служба в м. Києві виявила мережу секс-шопів, яка хилялася від сплати податків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Одна з найбільших мереж секс-шопів працювала в чорну, без застосування РРО та оформлення працівників. Прихована виручка - понад $230 000 на місяць.
"Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою для навіть і особливо продаєш інтимні товари і так, незалежно від твого пишномовного бренду No Taboo", - написав Гетманцев.
Зазначимо, що на сайтах із пошуку робіт, компанія розмістила декілька свіжих вакансій контент-менеджера сайту, менеджера інтернет-магазину і гарантує офіційне оформлення та соціальний пакет - оплачувані лікарняні та відпускні.
No Taboo займається продажем товарів для сексу оптом і в роздріб.Компанія була створена Анжелою Запорожець в 2006 році і стала найбільшою і успішнішою мережею магазинів пікантних товарів в Україні. No Taboo має півсотні магазинів і сайт.
У компанії працює понад 200 співробітників. У 2020-му році, за оцінками Forbes, виручка No Taboo склала $6-7 млн. Тоді Запорожець відмовилася розкривати фінансові показники своєї мережі.
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