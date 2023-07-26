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Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
10:59 26.07.2023 |
АТ "Укрзалізниця" представила новий електронний міжнародний квиток, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами-залізницями.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Новий документ буде двомовним: українською та англійською.
"Процес українізації залізниці йде узгодженим графіком. До кінця 2023 матимемо ще низку формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації і т.п", - заявили в компанії.
І хоча новий шаблон наразі проходить стадію узгодження, як того вимагають міжнародні правила, компанія вже прибрала залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків.
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