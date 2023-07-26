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АНАЛІТИКА

На виставці у Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5

 

На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Промисловий портал.

Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.

Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань - спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.

 

Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.

"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - повідомили розробники.

Заявлені характеристики:

Довжина: 5500 мм або 5,5 м;

Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;

Висота над ватерлінією: 500 мм;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);

Корисне навантаження 320 кг;

Зв'язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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