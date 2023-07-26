Фінансові новини
- |
- 26.07.23
- |
- 13:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На виставці у Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5
10:33 26.07.2023 |
На міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі продемонстрували модель нового українського морського дрона MAGURA V5.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Промисловий портал.
Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (англійською Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus, або скорочено MAGURA) V-типу - це розроблений українською держкомпанією "СпецТехноЕкспорт" багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління.
Безпілотник зможе виконувати широкий спектр завдань - спостереження, розвідка, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінна боротьба, охорона флоту і бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль V5 дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневровістю.
"Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах", - повідомили розробники.
Заявлені характеристики:
Довжина: 5500 мм або 5,5 м;
Ширина: 1500 мм, або 1,5 м;
Висота над ватерлінією: 500 мм;
Крейсерська швидкість: 22 вузли;
Максимальна швидкість: 42 вузли;
Дальність: 450 морських миль (приблизно 833 км);
Корисне навантаження 320 кг;
Зв'язок: mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Гуманітарний комітет Ради не підтримав відставки Ткаченка з посади міністра культури та інформполітики
|Екснардепу Рабіновичу повідомили про підозру у державній зраді
|Від Black Hornet до ракет. США виділили новий пакет військової допомоги Україні
|ООН спростувала твердження Москви про те, що українських полонених в Оленівці було вбито ракетою HIMARS - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мережа секс-шопів No Taboo ухилялася від сплати податків у понад $230 000 на місяць – ДПС
|Укрзалізниця представила проєкт нового міжнародного квитка: російську мову прибрали остаточно
|На виставці у Туреччині представили український морський дрон MAGURA V5
|Уряд спрямує на закупівлю рейок для «Укрзалізниці» понад 37 мільйонів євро
|У АРМА виникли претензії до того, як Нафтогаз управляє заправками Glusco
|АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку «Альянс»
Бізнес
|Google розробила інструмент на базі штучного інтелекту, який вміє писати новини
|Маск показав новий логотип Twitter
|OpenAI та Google будуть позначати водним знаком створений ШІ контент
|Google підняла вартість YouTube Premium у США до $13,99 - річна передплата на сервіс подорожчала до $139,99
|Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід мав намір коштом інвесторів купити острівну державу Науру та побудувати там бункер
|AMD вважає, що штучний інтелект стане «мегатрендом» у світі обчислень
|Tesla Model Y став першим в історії електромобілем, який очолив список найбільш продаваних машин у Європі за підсумками півріччя