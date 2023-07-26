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Уряд спрямує на закупівлю рейок для «Укрзалізниці» понад 37 мільйонів євро
09:50 26.07.2023 |
Кабінет Міністрів спрямує 37,6 мільйона євро кредиту від уряду Франції на закупівлю рейок для "Укрзалізниці".
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Передбачено спрямування кредитних коштів в сумі 37 млн 600 тис євро акціонерному товариству "Українська залізниця", Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Кошти надходять згідно із Рамковим договором між урядами України та Французької Республіки за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію проєкту постачання рейок АТ "Укрзалізниця".
Рішення було ухвалено на засіданні в вівторок, 25 липня, а також затверджено Порядок використання зазначених коштів.
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