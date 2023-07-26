Уряд спрямує на закупівлю рейок для «Укрзалізниці» понад 37 мільйонів євро

Кабінет Міністрів спрямує 37,6 мільйона євро кредиту від уряду Франції на закупівлю рейок для "Укрзалізниці".

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Передбачено спрямування кредитних коштів в сумі 37 млн 600 тис євро акціонерному товариству "Українська залізниця", Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Кошти надходять згідно із Рамковим договором між урядами України та Французької Республіки за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію проєкту постачання рейок АТ "Укрзалізниця".

Рішення було ухвалено на засіданні в вівторок, 25 липня, а також затверджено Порядок використання зазначених коштів.