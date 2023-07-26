У АРМА виникли претензії до того, як Нафтогаз управляє заправками Glusco

Агентство з розшуку та менеджменту активів вирішило перевірити ефективність управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг". Про це повідомила пресслужба АРМА.

"Управитель вже понад рік користується активами Glusco, а це фактично 89 автозаправних комплексів, вісім земельних ділянок, дві нафтобази та корпоративні права 35 компаній. Водночас за весь час до державного бюджету перераховано лише 1,151 млн гривень, що викликає цілком обґрунтовані питання щодо ефективності управління", - заявила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, в агентства є інформація про подання управителем неправдивий даних стосовно витрат і доходів від управлінської діяльності.

Крім того, компанія нібито не подає або не оформлює інформацію стосовно майже половини отриманих від АРМА автозаправних комплексів, внаслідок чого бюджет щомісяця недоотримує значну суму коштів.

Перевірка триватиме до 31 липня.

Згідно з умовами договору управління, АРМА має право достроково в односторонньому порядку відмовитись від договору у разі неналежного виконання управителем визначених умов.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов у березні 2023 року в інтерв'ю Forbes казав, що заправки Glusco передані Нафтогазу виключно в оперативне управління, що обмежує можливості компанії щодо інвестування.

Попри це, за його словами, Нафтогаз вже починає на них заробляти.