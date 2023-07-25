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АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку «Альянс»
14:37 25.07.2023 |
Антимонопольний комітет дозволив одному з міноритарних акціонерів АТ "Банк Альянс" придбати блокпакет акцій банку розміром понад 25%. Про це повідомляється на сайті АМКУ.
"Надати дозвіл фізичній особі - громадянину України Павлу Щербаню на придбання акцій АТ "Банк Альянс", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в рішенні комітету від 13 липня.
У кінці червня банк вирішив збільшити статутний капітал на 50% шляхом розміщення нових акцій номінальною вартістю 232,1 млн грн. Розміщення 8 млн нових акцій планується провести серед нинішніх акціонерів.
Фінансовий директор банку "Альянс" Олег Фесенко в коментарі LIGA.net розказав, що докапіталізація банку була передбачена ще у 2022 році, але її відклали на 2023-й через повномасштабне російське вторгнення.
"Після отримання всіх дозвільних документів буде проведено розміщення акцій, про результати якого банком буде надано окрему інформацію відповідно до вимог законодавства", - йдеться в коментарі банку.
Фінансові ресурси, залучені в рамках докапіталізації, планується використати для збільшення обсягів кредитних операцій.
Зараз найбільшим акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс із часткою 89,29%, Павло Щербань (голова наглядової ради банку) - другий за величиною акціонер із часткою 3,99%. Банк входить до тридцятки найбільших банків України за розміром активів, які становлять понад 12,7 млрд грн.
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