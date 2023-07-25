Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АМКУ погодив продаж блокпакету акцій банку «Альянс»

 

Антимонопольний комітет дозволив одному з міноритарних акціонерів АТ "Банк Альянс" придбати блокпакет акцій банку розміром понад 25%. Про це повідомляється на сайті АМКУ.

"Надати дозвіл фізичній особі - громадянину України Павлу Щербаню на придбання акцій АТ "Банк Альянс", що забезпечує перевищення 25% голосів у вищому органі управління товариства", - йдеться в рішенні комітету від 13 липня.

У кінці червня банк вирішив збільшити статутний капітал на 50% шляхом розміщення нових акцій номінальною вартістю 232,1 млн грн. Розміщення 8 млн нових акцій планується провести серед нинішніх акціонерів.

Фінансовий директор банку "Альянс" Олег Фесенко в коментарі LIGA.net розказав, що докапіталізація банку була передбачена ще у 2022 році, але її відклали на 2023-й через повномасштабне російське вторгнення.

"Після отримання всіх дозвільних документів буде проведено розміщення акцій, про результати якого банком буде надано окрему інформацію відповідно до вимог законодавства", - йдеться в коментарі банку.

Фінансові ресурси, залучені в рамках докапіталізації, планується використати для збільшення обсягів кредитних операцій.

Зараз найбільшим акціонером банку "Альянс" є Олександр Сосіс із часткою 89,29%, Павло Щербань (голова наглядової ради банку) - другий за величиною акціонер із часткою 3,99%. Банк входить до тридцятки найбільших банків України за розміром активів, які становлять понад 12,7 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4046
  0,1792
 0,44

Курс обміну валют на сьогодні, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6990  0,03 0,07 37,3471  0,01 0,04
EUR 40,7532  0,05 0,13 41,6252  0,08 0,20

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес