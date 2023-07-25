Росіяни перевели четвертий енергоблок ЗАЕС в стан «гарячий зупин», - Енергоатом

Російські окупанти 24 липня перевели четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції у стан "гарячий зупин". Такі дії є порушенням ядерного законодавства України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом в Telegram.

В Енергоатомі зазначають, що такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки, адже зараз експлуатація енергоблока має здійснюватися виключно у стані "холодний зупин".

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що використовуючи стратегічний об'єкт як військову базу окупаційна адміністрація порушує всі норми ядерної та радіаційної безпеки станції.

У відомстві кажуть, що у зв'язку зі вчиненням протиправних дій, що містять ознаки складу кримінальних правопорушень передбачених ст. 267 та 274 КК України, а також ст. 14 і 258 Котін звернувся до Офісу Генпрокурора України.

"Вони вкотре порушують вимоги ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ), про переведення всіх блоків станції у холодний зупин, а також вимоги МАГАТЕ. Це свідоме і навмисне порушення норм українського та міжнародного законодавства. На російських загарбників чекає невідворотнє покарання", - йдеться в заяві відомства.

В Енергоатомі додають, що звернулися до МЗС України і наголосили на необхідності закликати МАГАТЕ вжити заходи впливу на окупаційну адміністрацію ЗАЕС для переведення всіх енергоблоків станції у стан "холодний зупин" і поширити відповідну ноту серед країн - членів Агентства.