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Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень
17:00 24.07.2023 |
Чистий прибуток червня в 440 млн грн дозволив державному Укрексімбанку (Київ) завершити перше півріччя 2023 р. з прибутком у розмірі 1,976 млрд грн, йдеться в офіційному пресрелізі банку у п'ятницю.
Згідно документу більшу частину у структурі доходів продовжує займати процентий дохід, який формує робочий кредитний портфель банку.
Крім того, за даними банку він займає першу позицію на ринку за кредитуванням юридичних осіб з часткою 14% (понад еквівалент 76 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23), першу позицію за коштами юридичних осіб на рахунках (понад еквівалент 138 млрд грн за 2023 рік станом на 01.06.23). Лідер за обсягом адміністрування коштів міжнародних фінансових організацій (еквівалент 6 млрд грн станом на 01.06.23). Лідер на ринку валютообмінних операцій з часткою 11% (понад еквівалент 210 млрд грн станом на 01.07.23).
Також банк здійснив повне погашення довгострокових кредитів рефінансування НБУ, що залучались у 2020-2021 рр, на суму 18,5 млрд грн.
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