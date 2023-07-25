Фінансові новини
- |
- 25.07.23
- |
- 02:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрзалізниця та Uber запустили спільний сервіс: пасажири зможуть отримувати кешбек від поїздок
16:49 24.07.2023 |
"Укрзалізниця" та Uber Technologies оголосили про інтеграцію Uber Travel, за якою пасажири, які користуються сервісом таксі для того, аби дістатись залізничного вокзалу в Києві зможуть отримати кешбек від поїздки.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
"Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив'язаним email-акаунтам. Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал", - йдеться в повідомленні.
Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь.
Для того аби налаштувати опцію потрібно:
* Активувати в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрити застосунок та натисніть кнопку "Travel" у головному меню;
* Увійти за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;
* Надати Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;
* Купити квитки в застосунку Укрзалізниці;
* Переконатися, що залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.
Після цього можна буде замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме в обраному місці в обраний час.
За кожну таку поїздку користувачам нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Голову Державної судової адміністрації Сальнікова викрито на підбурюванні до надання хабарів суддям Верховного Суду, - НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Москву атакували безпілотники. Щонайменше два БПЛА влучили у будівлі на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова
|Столтенберг скликає засідання Ради Україна-НАТО 26 липня
|Ткаченко-відбувайло. В ім'я чого Банкова пожертвувала міністром культури
|Міноборони дало маловідомій фірмі 1,4 млрд на міни, але не отримало жодної – УП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Прибуток Укрексімбанку за І півріччя склав близько 2 мільярдів гривень
|Укрзалізниця та Uber запустили спільний сервіс: пасажири зможуть отримувати кешбек від поїздок
|ДТЕК планує у 2023 р. інвестувати у видобуток газу $120-130 млн
|У «Нафтогаза» завершився термін виконання функцій постачальника останньої надії
|Держава стала власником «Сенс Банку»
|Кабмін націоналізував «Сенс Банк»
Бізнес
|Hyundai представив 641-сильний Ioniq 5 N
|Telegram запустив Stories – лише для преміумкористувачів та з обмеженням до 100 історій на день
|Понад 1300 британських експертів назвали штучний інтелект рушійною силою добра
|Electrolux виставила на продаж бренд Zanussi
|Microsoft представила Bing Chat Enterprise з поліпшеною конфіденційністю для підприємств
|MI6 закликає не давати доступ Китаю до жодних наборів даних
|Google запустила Windows-застосунок Nearby Share для зручнішого обміну даними з Android