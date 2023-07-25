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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця та Uber запустили спільний сервіс: пасажири зможуть отримувати кешбек від поїздок

"Укрзалізниця" та Uber Technologies оголосили про інтеграцію Uber Travel, за якою пасажири, які користуються сервісом таксі для того, аби дістатись залізничного вокзалу в Києві зможуть отримати кешбек від поїздки.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

 

"Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив'язаним email-акаунтам. Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал", - йдеться в повідомленні.

Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь.

Для того аби налаштувати опцію потрібно:

* Активувати в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрити застосунок та натисніть кнопку "Travel" у головному меню;
* Увійти за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft;
* Надати Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку;
* Купити квитки в застосунку Укрзалізниці;
* Переконатися, що залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.

Після цього можна буде замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме в обраному місці в обраний час.

За кожну таку поїздку користувачам нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок.
За матеріалами: Економічна правда
 

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