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ДТЕК планує у 2023 р. інвестувати у видобуток газу $120-130 млн
16:22 24.07.2023 |
ДТЕК планує у 2023 році інвестувати у видобуток газу $120-130 млн, повідомив генеральний директор компанії Максим Тімченко.
"Цього року ми плануємо інвестувати $120-130 млн у видобуток. 70% цих коштів - розробка нових родовищ", - сказав він в інтерв'ю "Forbes Україна".
За його словами, більшість нафтогазових активів компанії вже пройшли пік видобутку, природне падіння на свердловинах, які діють, становить 15-18%.
"Єдиний спосіб компенсувати спад - розробляти нові родовища. Цього року ми починаємо бурити на нещодавно куплених ліцензіях... Плануємо почати бурити на Майорівській площі в четвертому кварталі 2023 року", - зазначив Тімченко.
Глава ДТЕК переконаний, що в Україні величезні перспективи видобутку газу на глибині 6000-7000 м. "Завдяки новітнім технологіям видобуток на таких глибинах нині окупається", - уточнив він.
Тімченко також повідомив, що за підсумками 2022 року підприємства ДТЕК видобули 2 млрд куб. м газу. Водночас на кінець року вони мали 0,6 млрд куб. м у підземних сховищах через падіння споживання і заборону експорту, що призвело до проблем із ліквідністю протягом першого півріччя цього року.
"Але зараз "Нафтогаз" усе-таки почав викуповувати газ. У мене був скепсис щодо можливостей "Нафтогазу" викуповувати газ, проте НАК справді вийшов на ринок і активно скуповує газ. Відповідно, у нас з'явилася ліквідність, що дозволяє виконувати нашу інвестпрограму", - зазначив він.
Водночас глава ДТЕК вважає, що тему відновлення експорту українського газу владі "потрібно постійно експертно обговорювати з ринком, тому що це суттєво впливає на розвиток українського газовидобутку".
Як повідомлялося, компанії, що входять до "ДТЕК Нафтогаз", у листопаді 2022 року придбали на відкритому аукціоні право на розробку двох газових родовищ у Полтавській області: Майорівської площі за 1,102 млрд грн і Бірківсько-Зіньківської за 211 млн грн.
"ДТЕК Нафтогаз" 2021 року збільшив видобуток газу на 12% (на 0,22 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком - до 2,06 млрд куб. м.
"ДТЕК" створено 2005 року для управління енергетичними активами групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ) Ріната Ахметова.
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