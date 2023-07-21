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Антонов став єдиним акціонером компанії, на яку оформлений контракт із НАТО
18:18 20.07.2023 |
Державне підприємство "Антонов" стало єдиним акціонером компанії Antonov Logistic Salis, яка виконує транспортні перевезення для НАТО за програмою SALIS. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому (перебуває в процесі перетворення в АТ "Українська оборонна промисловість").
Бельгійську компанію Cargo Air Solutions, яка раніше володіла 49% акцій, виключили зі складу акціонерів. Офіційні зміни у реєстрі акціонерів набули чинності 19 липня.
"Наше підприємство з учорашнього дня єдиний акціонер німецької дочірньої компанії Antonov Logistic Salis. Відтепер усі дивіденди від діяльності Antonov Logistic Salis надходитимуть на рахунки ДП "Антонов". Поставлена крапка у цьому процесі, це перемога для нас", - розказав в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.
Antonov Logistics Salis була створена у 2018 році спеціально під контракт з Агенцією підтримки та закупівель НАТО, за умовами якого вантажними перевезеннями повинна була займатися компанія з ЄС. Партнером Антонова в Antonov Logistics Salis із часткою 49% спочатку була німецька компанія Aircargonet International.
У середині 2021 року тодішній керівник Антонова Сергій Бичков погодив продаж цієї частки маловідомій компанії Cargo Air Solutions, яка була створена у Бельгії менше ніж за місяць до того.
У червні 2023 року ДП "Антонов" на зборах акціонерів компанії вирішив виключити Cargo Air Solutions зі списку акціонерів. Бельгійська компанія спробувала заблокувати це рішення у судах, але німецькі суди, включно з Вищим земельним судом Дрездена, відхилили її заяви.
"19 липня 2023 року офіційно зареєстрований новий реєстр акціонерів. З цього моменту ДП "Антонов" є єдиним акціонером компанії Antonov Logistic Salis з часткою в розмірі 100% акцій", - додала директорка з правових питань та корпоратизації Антонова Ольга Абрамова,
ДП "Антонов" здійснює авіаперевезення для країн НАТО та ЄС для екстреного доставлення вантажів у кризових ситуаціях. Можуть використовуватися два літаки Ан-124-100 "Руслан". Вони мають бути у режимі stand-by в аеропорту Лейпциг (Німеччина), а за додатковим викликом ДП "Антонов" надає ще три літаки.
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|Антонов став єдиним акціонером компанії, на яку оформлений контракт із НАТО
Antonov Logistics Salis була створена у 2018 році спеціально під контракт з Агенцією підтримки та закупівель НАТО, за умовами якого вантажними перевезеннями повинна була займатися компанія з ЄС. Партнером Антонова в Antonov Logistics Salis із часткою 49% спочатку була німецька компанія Aircargonet International.
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