Антонов став єдиним акціонером компанії, на яку оформлений контракт із НАТО

Державне підприємство "Антонов" стало єдиним акціонером компанії Antonov Logistic Salis, яка виконує транспортні перевезення для НАТО за програмою SALIS. Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому (перебуває в процесі перетворення в АТ "Українська оборонна промисловість").

Бельгійську компанію Cargo Air Solutions, яка раніше володіла 49% акцій, виключили зі складу акціонерів. Офіційні зміни у реєстрі акціонерів набули чинності 19 липня.

"Наше підприємство з учорашнього дня єдиний акціонер німецької дочірньої компанії Antonov Logistic Salis. Відтепер усі дивіденди від діяльності Antonov Logistic Salis надходитимуть на рахунки ДП "Антонов". Поставлена крапка у цьому процесі, це перемога для нас", - розказав в.о. генерального директора ДП "Антонов" Євген Гаврилов.

Antonov Logistics Salis була створена у 2018 році спеціально під контракт з Агенцією підтримки та закупівель НАТО, за умовами якого вантажними перевезеннями повинна була займатися компанія з ЄС. Партнером Антонова в Antonov Logistics Salis із часткою 49% спочатку була німецька компанія Aircargonet International.

У середині 2021 року тодішній керівник Антонова Сергій Бичков погодив продаж цієї частки маловідомій компанії Cargo Air Solutions, яка була створена у Бельгії менше ніж за місяць до того.

У червні 2023 року ДП "Антонов" на зборах акціонерів компанії вирішив виключити Cargo Air Solutions зі списку акціонерів. Бельгійська компанія спробувала заблокувати це рішення у судах, але німецькі суди, включно з Вищим земельним судом Дрездена, відхилили її заяви.

"19 липня 2023 року офіційно зареєстрований новий реєстр акціонерів. З цього моменту ДП "Антонов" є єдиним акціонером компанії Antonov Logistic Salis з часткою в розмірі 100% акцій", - додала директорка з правових питань та корпоратизації Антонова Ольга Абрамова,

ДП "Антонов" здійснює авіаперевезення для країн НАТО та ЄС для екстреного доставлення вантажів у кризових ситуаціях. Можуть використовуватися два літаки Ан-124-100 "Руслан". Вони мають бути у режимі stand-by в аеропорту Лейпциг (Німеччина), а за додатковим викликом ДП "Антонов" надає ще три літаки.





