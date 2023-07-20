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Майже третину земельного банку «Нібулону» заміновано - топменеджер
18:00 20.07.2023 |
Заміновано 30% земельного банку ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв) - одного з найбільших операторів зернового ринку України, повідомив директор із взаємодії з органами влади та питань сталого розвитку землетрейдера Михайло Різак.
"За два місяці - з квітня до травня - ми розмінували 1,5 тис. га, повернули їх в операційну діяльність. Ми рухаємося до розширення сфери сертифікації розмінування: технічне розмінування, очищення зони бойових дій, машинне розмінування", - сказав він під час брифінгу щодо впливу російської агресії на довкілля України в Медіа-центрі в Києві в четвер.
Водночас Різак назвав великою проблемою дороге устаткування для машинного розмінування, зазначивши, що без грантової допомоги цей напрям розвивати неможливо.
"Ми звертаємося до всіх донорів України і намагаємося пояснити: саме фермер, який отримав статус оператора протимінної діяльності, - це той суб'єкт, який найбільше зацікавлений у швидкому та ефективному розмінуванні", - описав ситуацію топменеджер "Нібулону".
При цьому Різак пояснив, що "Нібулон" отримав такий статус оператора, щоб допомогти фермерству: "Це для нас не бізнес, а гуманітарна місія".
За його словами, власники землі не мають коштів для розмінування, що становить кілька тисяч доларів за 1 га, а ціна самої землі - від $1 тис. до $2 тис. /га.
"У такому разі дешевше купити вільну від мін землю", - констатував він.
За словами СЕО компанії Top Lead Станіслава Шума, який презентував на брифінгу її дослідження щодо впливу російської агресії на навколишнє середовище України, від початку повномасштабного вторгнення в країні заміновано 30% території, що, зокрема, дорівнює двом територіям Австрії або восьми - Ізраїлю. Згідно з даними дослідження, знадобиться близько 30 років на розмінування земель країни.
Водночас Різак висловив припущення, що розмінування саме сільгоспземель відбуватиметься швидше.
Описуючи збитки "Нібулону" від російської агресії, Різак також звернув увагу на втрату річкових портів унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС: "Ми інвестували в будівництво понад 14 річкових портів, і їхню роботу зупинено. Після екоциду на Каховській ГЕС окремі порти стали пляжами, вони за кілька сотень метрів розташовані від водних шляхів".
Крім того, за його словами, значно скоротилася кількість фермерів, з якими працює зернотрейдер: "Якщо до війни ми працювали з 4,5 тис. фермерів, то зараз це 3 тис.".
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