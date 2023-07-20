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«Кернел» підтверджує значні пошкодження активів у порту «Чорноморськ»
18:01 19.07.2023 |
Активи агрохолдингу "Кернел" у порту "Чорноморськ" у середу зазнали масованого ракетного обстрілу з боку Росії та зазнали значних пошкоджень, ідеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі.
"Зерноперевалочні комплекси компанії, а також зерно, що зберігається в порту "Чорноморськ", були значно пошкоджені. Початкові оцінки показують, що для повернення активів у робочий стан знадобиться значний час", - зазначив "Кернел".
Повідомлення про пошкодження призвели до обвалу курсу акцій на біржі з PLN13,53 до PLN12,34 і високої волатильності: на якийсь момент їм вдалося відіграти падіння, однак на 15:00 за місцевим часом вони котирувалися за курсом близько PLN12,7-12,9, що приблизно на 5% нижче за ціну відкриття.
Як повідомлялося, CEO компанії Євген Осипов на початку липня на засіданні зернового клубу Української зернової асоціації повідомив про необхідність подальшого розвитку вже збудованих на Дунаї альтернативних коридорів експорту української сільгосппродукції і запевнив, що Україна може виконувати форвардні постачання через них.
Агрохолдинг "Кернел" до війни посідав перше місце у світі за виробництвом соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експортом (близько 12%). Компанія є одним із найбільших виробників і продавців бутильованої олії в Україні. Крім того, агрохолдинг здійснює вирощування агропродукції та її реалізацію.
Найбільший співвласник "Кернела" через Namsen Ltd. - український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 41,3%, який нещодавно запропонував делістинг компанії з Варшавської фондової біржі та викуп акцій у інших акціонерів.
Чистий прибуток "Кернела" за дев'ять місяців 2023-ФР (січень-березень 2023 року) зріс на 36% - до $437 млн при падінні виручки на 45% - до $2,715 млрд.
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