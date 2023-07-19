«Укренерго» отримає $240 мільйонів гранту для підвищення надійності енергосистеми

НЕК "Укренерго" спільно з Мінфіном та Міненерго підписали зі Світовим банком (МБРР) дві угоди про виділення компанії грантової допомоги на $240 млн.

Про це повідомив очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"Майже 240 млн доларів - ще один значний внесок наших міжнародних партнерів у забезпечення стійкості нашого з'єднання з європейською енергосистемою та відновлення високовольтних підстанцій", - зазначив він.

Зокрема, перша угода передбачає надання "Укренерго" гранту від уряду Німеччини, який спрямують на закупівлю і встановлення STATCOM - спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу енергосистеми.

"Укренерго" виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею. Пристрої STATCOM дадуть змогу не тільки збільшити стійкість української енергосистеми, але й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об'єднаної європейської континентальної мережі", - прокоментував Кудрицький.

Іншим документом визначена передача "Укренерго" допомоги на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів.