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АНАЛІТИКА

До «Нафтогазу» приєднали ще три облгази Фірташа

 

АТ "Сумигаз", АТ "Вінницягаз" і АТ "Дніпропетровськгаз", які раніше входили до "Регіональної газової компанії" (РГК) олігарха-втікача Дмитра Фірташа, приєднали до "Групи Нафтогаз".

Про це повідомляє пресслужба "Газмережі", яка у складі "Групи Нафтогаз" координує новоприєднані команди, займається оптимізацією їх роботи, формує стратегію розвитку.

"Задля енергетичної безпеки країни Група Нафтогаз сформувала модель стійкої газорозподільної системи й крок за кроком розширює її межі", - прокоментували в "Газмережі" приєднання чергових фірташевських облгазів.

Управителем акцій цих компаній призначили АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") є керуючою компанією, що покликана стати національним оператором газорозподілу.

Як зазначають в "Газмережі", функціонування під управлінням державної компанії передбачає:

* формування гнучкої системи комунікації з клієнтами,
* налагодження стабільного надання послуг і модернізацію інфраструктури.
* раціональне використання енергоресурсів
* забезпечення безперебійного розподілу "блакитного палива" до осель громадян, бюджетних установ і комерційних об'єктів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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