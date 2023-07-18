«Нібулон» не робив ставку на «зернову угоду», а від початку розглядав Дунай як альтернативний шлях експорту українського зерна

ТОВ "СП "Нібулон" (Миколаїв), один із найбільших операторів на зерновому ринку України, ніколи не робив ставку на "зернову угоду" як основний експортний маршрут через її виключну залежність від дій країни-окупанта, від самого початку розглядаючи Дунай як альтернативний шлях вивезення українського зерна, повідомили в компанії в коментарі "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

"Наша компанія розуміє, що ефективності у логістиці та стабільності постачань можна досягти лише за умови контролю за перевезеннями та процесом навантаження. Саме тому від початку блокади ми розглядали Дунай як основний альтернативний шлях для експорту українського зерна, який не залежатиме від примх і маніпулятивних дій Росії", - наголосив директор із торгівлі "Нібулона" Володимир Славінський.

Він нагадав, що перевантажувальний термінал компанії в Ізмаїлі (філія "Бессарабська") зміг забезпечити стабільний експорт "Нібулона" під час війни та демонструє поступове зростання показників.

"Ми й надалі робитимемо все можливе для розвитку філії, підтримки українських агровиробників і збільшення експорту їхньої продукції задля забезпечення функціонування вітчизняного агросектору та подолання продовольчої кризи у світі", - запевнив представник провідного зернотрейдера країни.

ТОВ "СП "Нібулон" створено у 1991 році. До російського воєнного вторгнення зернотрейдер мав 27 перевантажувальних терміналів і комплексів із приймання с/г культур, потужності для одночасного зберігання 2,25 млн тонн продукції АПК, флот із 83 суден (із них 23 буксири), а також володів Миколаївським суднобудівним заводом.

"Нібулон" до війни обробляв 82 тис. га землі в 12 областях України та експортував сільгосппродукцію до більш ніж 70 країн світу.

Зернотрейдер 2021 року експортував максимальні за час свого існування 5,64 млн тонн сільгосппродукції, досягнувши рекордних обсягів постачання на зовнішні ринки в серпні - 0,7 млн тонн, у четвертому кварталі - 1,88 млн тонн і в другому півріччі - 3,71 млн тонн.

Втрати "Нібулона" від повномасштабного воєнного вторгнення РФ сягнули $400 млн. Наразі зернотрейдер працює на 30% потужностей, створив спеціальний підрозділ для розмінування сільгоспземель і почав виробництво на своїх судноверфях у Миколаєві першого судна для розмінування міжнародних водних шляхів.

Нещодавно зернотрейдер залучив EUR27 млн від Експортно-інвестиційного фонду Данії (EIFO) на збільшення потужностей філії "Бессарабський" в Ізмаїлі, де буде побудовано елеватор і борошномельний завод.