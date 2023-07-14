У Кривому Розі частково розв'язали проблеми з водою: АрселорМіттал побудував новий водогін

АрселорМіттал Кривий Ріг побудував новий водогін, який частково розв'язує проблему з водою в місті після російського теракту на Каховській ГЕС. Про це повідомила корпоративна газета комбінату.

Водогін потужністю близько 3000 куб. м на годину дозволить брати воду з річки Інгулець і наповнювати Південне водосховище.

Підприємство забезпечило перекидання води реверсом через власні мережі водопостачання, збудувало нову помпову станцію та п'ять кілометрів трубопроводу. Завдяки цьому проєкту АрселорМіттал Кривий Ріг повністю закриває свої потреби у воді, а потреби населення Кривого Рогу - на 30%.

"Виходячи з поточної кон'юнктури ринку, рівень виробництва поки що залишиться без змін, але нова система водопостачання надає нам усі шанси для збільшення виробництва основних видів продукції", - сказав Мауро Лонгобардо, генеральний директор АрселорМіттал Кривий Ріг.

Будівництво водогону тривало у цілодобовому режимі 20 днів, роботи виконували працівники меткомбінату і підрядники - Українська гірничо-металургійна компанія та будівельна компанія "Ольвія".

Будівництво нового водогону з використанням наявної системи водопостачання - це один із чотирьох проєктів, які після підриву Каховської дамби впроваджуються в Кривому Розі для розв'язання проблем водопостачання. Комбінат бере участь у ще одному проєкті з забезпечення водою міста - перекидання води з Кресівського водосховища на річці Саксагань, - який реалізується за кошти обласного та міського бюджетів.

Також будується з нуля магістральний водогін Карачунівське водосховище - Кривий Ріг - Південне водосховище.