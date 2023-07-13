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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця зареєструвала залізничного оператора для роботи на європейському ринку

15:25 13.07.2023 |

Новини компаній

 

АТ «Укрзалізниця» зареєструвало залізничного оператора, який матиме назву Ukrainian Railways Cargo Poland і здійснюватиме перевезення Україною та європейськими країнами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці.

«Сьогодні європейський напрям залізничних перевезень для України - це питання швидкої логістики та підтримки української економіки. Створення європейського оператора дозволить значно покращити управління вантажоперевезеннями на європейському напрямку. Паралельно модернізуємо прикордонну інфраструктуру, збільшуючи її пропускну здатність», - наголосив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Планується, що Ukrainian Railways Cargo Poland на першому етапі своєї роботи займатиметься: наданням комплексної послуги вантажоперевезень; координацією роботи з європейськими операторами, вантажовласниками, прикордонними переходами; контролем рухомого складу товариства за кордоном.

Довгострокова стратегія роботи міжнародного підрозділу знаходиться на фінальній стадії розробки й буде затверджена найближчим часом наглядовою радою Укрзалізниці.

«Інтегруємо систему вантажних залізничних перевезень України в європейський простір та починаємо розбудову повноцінного оператора вантажних перевезень на території країн Євросоюзу. Головним принципом роботи нашого міжнародного підрозділу будуть тісні зв'язки з іноземними партнерами, прозорість та конкуренція задля гідного представлення Укрзалізниці на міжнародній арені», - додав голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Як повідомлялося, АТ "Укрзалізниця" у червні 2023 року збільшила обсяги перевезення вантажів на 32% у порівнянні з аналогічним періодом 2022 року - до 12,4 млн тонн, у порівнянні з травнем цей показник зріс на 8%.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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