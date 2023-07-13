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Епіцентр почав встановлювати сонячні електростанції на дахах своїх магазинів
10:51 13.07.2023 |
Мережа торговельних центрів Епіцентр почала встановлювати сонячні панелі на дахах своїх магазинів. За останні півтора місяця сонячні електростанції обладнали на трьох магазинах у Києві та двох у Вінниці, повідомила пресслужба компанії.
"Загальна потужність п'яти СЕС, які вже введені в експлуатацію - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W. За нашими підрахунками, встановлення сонячних електростанцій дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів", - заявила керівниця цього напрямку в Епіцентрі Ангеліна Бурлакова.
Сонячні панелі, які встановлює Епіцентр, зможуть генерувати електроенергію до 40 років.
Їх точно встановлять на тих об'єкти, що зараз будуються, - ТЦ на вул. Бальзака в Києві, у Бучі й Чабанах, - а інші торговельні центри спочатку потрібно перевірити на предмет допустимого навантаження на дах. Окрім того, на етапі розробки знаходиться проєкт обладнання СЕС на даху підприємства з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці під Києвом.
За попередніми оцінками компанії, термін окупності проєкту становитиме не більше ніж 3,5-4 роки.
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