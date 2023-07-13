Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Епіцентр почав встановлювати сонячні електростанції на дахах своїх магазинів

10:51 13.07.2023 |

Новини компаній

 

Мережа торговельних центрів Епіцентр почала встановлювати сонячні панелі на дахах своїх магазинів. За останні півтора місяця сонячні електростанції обладнали на трьох магазинах у Києві та двох у Вінниці, повідомила пресслужба компанії.

"Загальна потужність п'яти СЕС, які вже введені в експлуатацію - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W. За нашими підрахунками, встановлення сонячних електростанцій дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів", - заявила керівниця цього напрямку в Епіцентрі Ангеліна Бурлакова.

Сонячні панелі, які встановлює Епіцентр, зможуть генерувати електроенергію до 40 років.

Їх точно встановлять на тих об'єкти, що зараз будуються, - ТЦ на вул. Бальзака в Києві, у Бучі й Чабанах, - а інші торговельні центри спочатку потрібно перевірити на предмет допустимого навантаження на дах. Окрім того, на етапі розробки знаходиться проєкт обладнання СЕС на даху підприємства з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці під Києвом.

За попередніми оцінками компанії, термін окупності проєкту становитиме не більше ніж 3,5-4 роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,8581
  0,5778
 1,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7126  0,01 0,03 37,3652  0,00 0,00
EUR 40,6274  0,23 0,57 41,5010  0,30 0,72

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес