Епіцентр почав встановлювати сонячні електростанції на дахах своїх магазинів

Мережа торговельних центрів Епіцентр почала встановлювати сонячні панелі на дахах своїх магазинів. За останні півтора місяця сонячні електростанції обладнали на трьох магазинах у Києві та двох у Вінниці, повідомила пресслужба компанії.

"Загальна потужність п'яти СЕС, які вже введені в експлуатацію - майже 6000 кВт, що еквівалентно понад 1 млн лампочок потужністю 5W. За нашими підрахунками, встановлення сонячних електростанцій дозволить задовольняти близько 30% потреб торговельних центрів", - заявила керівниця цього напрямку в Епіцентрі Ангеліна Бурлакова.

Сонячні панелі, які встановлює Епіцентр, зможуть генерувати електроенергію до 40 років.

Їх точно встановлять на тих об'єкти, що зараз будуються, - ТЦ на вул. Бальзака в Києві, у Бучі й Чабанах, - а інші торговельні центри спочатку потрібно перевірити на предмет допустимого навантаження на дах. Окрім того, на етапі розробки знаходиться проєкт обладнання СЕС на даху підприємства з виробництва керамічної плитки Epicentr Ceramic Corporation у Калинівці під Києвом.

За попередніми оцінками компанії, термін окупності проєкту становитиме не більше ніж 3,5-4 роки.





