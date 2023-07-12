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АНАЛІТИКА

У Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного Укрексімбанку

 

Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової виданню "Економічна правда".

За її словами, "Укрексімбанк" вже порушує нормативи адекватності капіталу.

"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації", - додала Рожкова.

Вона пояснила, що регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.

"Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", - сказала перша заступниця голови НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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