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У Національному банку не виключають необхідність в докапіталізації державного Укрексімбанку
17:19 12.07.2023 |
Зазвичай це відбувається за рахунок коштів державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової виданню "Економічна правда".
За її словами, "Укрексімбанк" вже порушує нормативи адекватності капіталу.
"Ми закінчимо діагностику і подивимося, що з ним може бути. Наше завдання, зважаючи на фінансові результати банківської системи, обійтися без докапіталізації", - додала Рожкова.
Вона пояснила, що регулятор буде готовий піти на такий крок, якщо буде розуміти, що стійкість банку висока і він спроможний відновити капітал самостійно.
"Якщо ні, то ніяких послаблень робити не будемо, аби це не загрожувало фінансовій стабільності", - сказала перша заступниця голови НБУ.
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