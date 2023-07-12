Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Нова пошта» створює Nova Post Europe для експансії та створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі - співвласник

14:44 12.07.2023 |

Новини компаній

 

Група компаній "Нова пошта" засновує компанію з управління експансією в Європі Nova Post Europe, одним із завдань якої буде створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі, повідомив співвласник "Нової пошти" Вячеслав Климов на "Business Breakfast із Володимиром Федоріним" у середу.

"У п'ятницю у нас буде чергова велика нарада з експансії, і там буде обговорено нову модель управління експансією. У нас з'явиться, точніше, де-факто вже з'являється, нова окрема компанія Nova Post Europe",- сказав Климов.

За його словами, Nova Post Europe матиме свого СЕО й окремий апарат управління.

"Звісно, там буде тісна взаємодія з Україною, але це буде вже окремий бізнес-юніт", - пояснив співвласник групи.

Климов поки що не став називати очільника майбутньої компанії: "...уже є CEO, однак не можу назвати прізвища, адже його ще офіційно не затверджено", проте зазначив, що кандидатом є людина з "Нової пошти", у якої досвід роботи в компанії майже 20 років.

"Створення другої за розміром мережі поштоматів у Європі це точно на совісті цього менеджера", - додав Клімов.

Як повідомлялося, "Нова пошта" вже працює в Польщі, Німеччині, Литві, Чехії, Молдові та Румунії, у кожній країні створено окремі компанії (у Чехії станом на початок весни компанії не було, але була в Словаччині та в Угорщині).

У мережі ГК "Нова пошта", заснованої у 2001 році, нині понад 6 тис. відділень в Україні. Вона надає повний спектр логістичних і пов'язаних із ними послуг.

До ГК входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова пошта", "НП Логістик", платіжна система NovaPay і "Нова пошта Глобал".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0627
  0,2413
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7000  0,02 0,05 37,3669  0,00 0,01
EUR 40,3979  0,01 0,02 41,2038  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес