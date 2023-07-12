Нафтогаз у першому кварталі отримав 7,7 мільярда гривень чистого прибутку

НАК «Нафтогаз України» у І кварталі 2023 року отримала чистий прибуток у сумі 7,7 млрд грн, за аналогічний період торік компанія мала збиток у сумі 24,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

«Такий результат став можливим завдяки суттєвому покращенню фінансових показників діяльності ключових підприємств Групи в порівнянні з І кварталом 2022 року», - прокоментував очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

Зазначається, що консолідований операційний прибуток Нафтогазу у І кварталі склав 3,4 млрд грн. При цьому за аналогічний період минулого року Група мала консолідований операційний збиток у сумі 57 млрд грн.

«Отримання операційного прибутку - важливий показник сталості бізнесу. Це значне досягнення, враховуючи війну та ті стартові позиції, з яких ми розпочинали роботу», - підкреслив очільник компанії.

Консолідована фінансова звітність також свідчить, що основні звітні сегменти Групи Нафтогаз показали чистий операційний прибуток за результатами І кварталу 2023 року.

Підприємства Групи, які забезпечують виконання спеціальних обов'язків, постачаючи природний газ соціально чутливим категоріям споживачів, також суттєво покращили рівень зборів грошових коштів за поставлений газ. Це дозволило їм значно поліпшити операційний фінансовий результат: у порівнянні зі збитками, отриманими в І кварталі 2022 року в сумі 33 млрд грн, збитки І кварталу 2023 року склали лише 6,3 млрд грн.

У компанії додали, що протягом січня-березня 2023 року до зведеного бюджету України підприємствами Групи Нафтогаз було сплачено податків на суму 26 млрд грн, що становить понад 7% усіх податкових надходжень держави за відповідний період.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз» досягла домовленостей стосовно реструктуризації єврооблігацій з термінами погашення у липні 2022 року та у листопаді 2026-го. Реструктуризація має завершитися до кінця липня 2023 року.