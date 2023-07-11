Видобуток газу: «Нафтогаз» заявив про рекордні показники буріння за останні 15 років

За шість місяців 2023 року фахівці бурового управління "Укрбургаз", що входить до групи "Нафтогаз", пробурили понад 157 тисяч метрів.

Як повідомляє пресслужба "Нафтогазу", це рекордний піврічний показник за останні 15 років.

Зокрема, у квітні 2023 року було встановлено новий рекорд з місячної проходки - 32,4 тисячі метрів.

Як повідомлялося, у квітні в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачов заявляв, що державне підприємство планує збільшити обсяги буріння у 2023 році в 1,5 рази в порівнянні з минулим роком - до 300 тис. м.

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що компаніясподівається збільшити власний видобуток природного газу на 1 мільярд кубометрів у 2023 році.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".