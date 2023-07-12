Укрзалізниця погасила заборгованість перед Крюківським вагонобудівним заводом

Заборгованість перед Крюківським вагонобудівним заводом погашена. «Укрзалізниця» у повному обсязі розрахувалася з підприємством за поставлені у межах держзамовлення 100 пасажирських вагонів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив начальник ОВА Дмитро Лунін на сайті Полтавської обласної військової адміністрації.

«Співпраця триває. У перспективі - нові замовлення на виготовлення пасажирських вагонів та дизель-поїздів, - сказав Дмитро Лунін. - Стратегічно важливі підприємства Полтавщини щоденно працюють на перемогу», - зазначається в повідомленні.

КВБЗ поставив Укрзалізниці 100 нових пасажирських вагонів в рамках доручення Президента Володимира Зеленського. Частина поставлених вагонів успішно працює на маршрутах, прокладених до країн Європи. Останні 15 вагонів, поставлені 1 березня 2023 року, мають інклюзивну вбиральню та одне безбар'єрне купе, де є спеціальні спальні місця, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення, пульт із регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв'язку з провідником. За інформацією Укрзалізниці, курсуватимуть вони у складах поїздів як на вітчизняних, так і міжнародних маршрутах.

На початку 2023 року повідомлялося про чималий борг перед КВБЗ.



