За останні 2,5 року «Укрпошта» намагалася отримати 3 банки: НБУ виступає проти

Державна "Укрпошта" намагалася придбати або отримати іншим способом акції трьох українських банків починаючи з листопада 2021 року.

Про це йдеться у відповіді Національного банку на запит ЕП.

Перший банк, який намагалася придбати держкомпанія, - "Альпарі Банк". За даними НБУ, "Укрпошта" навіть встигла отримати відповідний дозвіл на цю операцію від Міністерства інфраструктури, яке є єдиним власником компанії від імені держави. Цей дозвіл урядове відомство надало 9 листопада 2021 року.

"У Національному банку з 16.12.2021 по 29.05.2023 на розгляді знаходився пакет документів щодо погодження набуття істотної участі в АТ "АЛЬПАРІ БАНК", а саме намірів держави в особі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України набути опосередковану істотну участь у розмірі 100% статутного капіталу АТ "АЛЬПАРІ БАНК" через АТ "УКРПОШТА", яке уклало договір купівлі-продажу акцій АТ "АЛЬПАРІ БАНК" та буде здійснювати їх оплату", - зазначають у регуляторі.

Через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня цього року.

Другим банком, який намагалася отримати у своє розпорядження "Укрпошта", був банк "Січ", який НБУ вивів з ринку 9 серпня 2022 року. У серпні минулого року "Укрпошта" подала до НБУ документи для включення її до переліку осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку.

"Разом з тим, з огляду на перегляд поточних пріоритетів, АТ "УКРПОШТА", прийняло рішення не завершувати початий процес попередньої кваліфікації. У зв'язку з цим у вересні 2022 року Національним банком було залишено без розгляду вищезазначену заяву та повернуто АТ "УКРПОШТА" пакет документів", - пояснюють в НБУ.

Третім банком, який намагається отримати "Укрпошта" став "Перший інвестиційний банк" (PINBank), який належить підсанкційному російському олігарху Євгенію Гінеру.

НБУ також виступає проти проведення цієї угоди. Зокрема, регулятор аргументує свою позицію тим, що передача PINBank "Укрпошті" порушить умови меморандуму між Україною та МВФ.

"Національний банк підтримує засади стратегічного реформування державного банківського сектору, які, зокрема, передбачають зменшення частки та концентрації держави в банківській системі.

Створення ще одного державного банку не тільки не відповідає цій стратегії та нашим зобов'язанням перед МВФ, але й, з огляду на необхідність здійснення витрат на створення та розвиток банку, створює додаткове потенційне навантаження на бюджет", - додають у Нацбанку.