«Зернова ініціатива»: Затримка перевірок суден обходиться Kernel у 5 мільйонів доларів щомісяця

Затримки росіянами перевірок суден у рамках "зернової ініціативи" обійшлися найбільшому агрохолдингу України Kernel Holding у 57 млн доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Через уповільнення росіянами інспекції суден у рамках "зернової ініціативи" компанії змушені шукати альтернативні річкові та наземні маршрути, які є більш дорогими.

За словами директора Kernel Holding Євгена Осипова, компанії це обходиться приблизно в 5 млн доларів на місяць. Загалом ця сума становить 57 млн доларів.

Такі витрати підкреслюють проблеми, з якими стикаються трейдери при експорті через "зернову ініціативу", яка страждає від затримок під час перевірок і довгих черг.

"Хто страждає найбільше? Українські фермери, які працюють у надзвичайно складних умовах. Їх маржа і прибутковість продовжують знижуватися", - сказав Осипов електронною поштою.

Kernel є одним з найбільших українських експортерів зернових культур. З моменту підписання експортної угоди близько року тому вона відвантажила майже 3,3 млн тонн зерна з чорноморських портів, що становить близько 10% від загального обсягу експорту країни в рамках "зернової ініціативи".

"З вересня по березень компанія відвантажила 80% своєї соняшникової олії з чорноморських портів в Одеській області, але з квітня ця частка знизилася до 44%, що призвело до зростання витрат", - йдеться в повідомленні.