Спадок Коломойського. В Укрнафти й Укртатнафти дебіторська заборгованість 70 млрд грн

Компанії Укрнафта й Укртатнафта, які держава вилучила у свою власність восени 2022 року до кінця воєнного стану, мають дебіторську заборгованість на 70 млрд грн. Про це розказав гендиректор компаній Сергій Корецький в інтерв'ю Економічній правді.

"[В Укрнафти] 30 млрд грн дебіторської заборгованості. Вона сформована починаючи з 2015 року. Тобто це нафта або нафтопродукти, які відпустили з відтермінуванням оплати. Наприклад, заплатили гроші компанії, яка мала поставляти нафтопродукти протягом трьох років. Є дебіторка на Укртатнафті. Ми зараз відновлюємо облік, тому що його не було на момент мого призначення - ні паперового, ні електронного. Дебіторка - близько 40 млрд грн. Логіка рівно та сама. Кудись комусь відпустили", - розказав він.

Дебіторська заборгованість компаній - велика, але не єдина проблема. "Проблемних питань, з якими зіштовхнувся новий менеджмент, орієнтовно - до 100 млрд грн", - сказав Корецький.

Наприклад, на балансі Укрнафти є нафта, яку не знайшли, її вартість - понад 3 млрд грн. Ще зафіксували нестачу нафти від постачальників - також на загальну суму понад 3 млрд грн.

Корецький припускає, що схеми в компаніях працювали як на рівні акціонерів, так і на рівні менеджерів.

"Окрім того, що очевидно, що і пан Коломойський міг би координувати ці дії, я вважаю, що дуже багато від менеджменту залежить. Я думаю, що тут багато речей, які, можливо, акціонери й не знали", - сказав Корецький.